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        Balıkesir'de kaybolan genç ekiplerce aranıyor

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarla sürmek için traktörle evden ayrıldıktan sonra kaybolan genç ekiplerce aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:16
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        Balıkesir'de kaybolan genç ekiplerce aranıyor
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarla sürmek için traktörle evden ayrıldıktan sonra kaybolan genç ekiplerce aranıyor.

        İlçeye bağlı Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan (23), tarla sürmek için traktörle evden ayrıldı.

        Eve dönmeyen oğlunu merak eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma, AFAD, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu Simav çayının Susurluk bölümündeki Karaköy Mahallesi yakınlarında Ceylan'ın traktörü bulundu.

        Ceylan'a henüz ulaşamayan ekipler, çayda çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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