Balıkesir'de kaybolan genç ekiplerce aranıyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarla sürmek için traktörle evden ayrıldıktan sonra kaybolan genç ekiplerce aranıyor.

İlçeye bağlı Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan (23), tarla sürmek için traktörle evden ayrıldı.

Eve dönmeyen oğlunu merak eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Simav çayının Susurluk bölümündeki Karaköy Mahallesi yakınlarında Ceylan'ın traktörü bulundu.

Ceylan'a henüz ulaşamayan ekipler, çayda çalışmalarına devam ediyor.

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