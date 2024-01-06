Balıkesir'de asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 şüpheli yakalandı.

İlçe genelinde mahalle, park, bahçe, meydan ile umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik uygulaması yapıldı.

Edremit İçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 20 ekip, 2 çevik kuvvet timi ve 37 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 115 personelin katıldığı uygulamada, 552 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.

Uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi, 23 iş yeri denetlendi, 112 araç kontrol edildi, 17 araç sürücüsüne toplam 160 bin 984 lira ceza yazıldı, 1 araç trafikten men edildi.

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