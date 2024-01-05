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        Balıkesir'de restore edilen 220 yıllık Yakup Bey Camisi cemaatine kavuştu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde restorasyonu tamamlanan 220 yıllık Yakup Bey Camisi, cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:15
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        Balıkesir'de restore edilen 220 yıllık Yakup Bey Camisi cemaatine kavuştu
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde restorasyonu tamamlanan 220 yıllık Yakup Bey Camisi, cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.

        İlçede 1803-1804 yıllarında inşa edilen ve harim, kadınlar mahfili, son cemaat revakı ve minareden oluşan tarihi camide Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünce 2022 yılında başlatılan restorasyon tamamlandı.

        Çevre düzenlemesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ile hayırseverlerin destek verdiği caminin karşısındaki boş kısma Kur'an kursu, şadırvan, tuvalet, konferans salonu gibi alanlar yapıldı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla cuma namazı öncesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni yılın ilk cuma gününde böyle güzel bir projenin açılışını yapmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Ecdadın 1000 yıldır bu topraklarda var olduğunu belirten Ustaoğlu, "Ecdadımızın varlığının en güzel eserleri camilerimizdir. Onun için de bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Gelecek kuşaklara aktarmak, insan nefesiyle, cemaatle ayakta tutmak gerekiyor. Rabbim inşallah böyle nice eserler inşa etmeyi hepimize nasip etsin." dedi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kadim bir şehir olan Sındırgı'nın mezarlıkları, köprüleri, camileri ve çeşmeleriyle bilindiğini anlattı.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 122 tescilli vakfa ait binasının bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bir o kadar da Büyükşehir Belediyemize ait bina bulunmaktadır. Bu binaları restore ediyor ve şehrimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ataların çok güzel eserler ortaya koyduğunu kaydederek, bunları gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını vurguladı.

        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı ise 400 gün süren restorasyona yaklaşık 2,5 milyon lira harcandığını aktardı.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ecdadın emanetine sahip çıkmanın en önemli vazifeleri olduğunu işaret eden Akıllı, "Bu emanetleri sağlıklı bir şekilde ihya ediyor, gelecek nesillere aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından cuma namazının kılınmasıyla sona eren programa, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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