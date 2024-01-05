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        Bandırmaspor, Hollandalı futbolcu Navarone Foor'u transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:46
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        Bandırmaspor, Hollandalı futbolcu Navarone Foor'u transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'u kadrosuna kattı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayan 31 yaşındaki Foor ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

        Hollanda B Milli Takımı'nda da forma giyen Navarone Foor, çıktığı maçlarda 37 gol attı, 55 gol pası verdi.

        NEC Nijmegen, Vitesse ve Riga kulüplerinin de formasını giyen Navarone Foor, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekiplerinden Karmiotissa'da oynadı.

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