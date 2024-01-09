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        Ayvalık'ta sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lodosla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:45
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        Ayvalık'ta sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lodosla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

        İlçede dün akşam başlayıp sabahtan itibaren etkisini artıran sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.

        Bazı apartmanların bodrum katları ile 150 Evler Mahallesi'ndeki kimi iş yerlerini etkileyen su baskınları, ilçenin en büyük mahallesi Altınova'daki ekili arazilerde de zarara yol açtı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.

        Ayvalık'ta yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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