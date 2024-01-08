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        Balıkesir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:49 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:57
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        Balıkesir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Mehmet Aydın (62) idaresindeki 06 FV 6742 plakalı kamyon ilçeye bağlı Keçidere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 3 metre yükseklikten şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan Aydın'ın cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Devrilen araç ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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