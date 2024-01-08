Balıkesir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Aydın (62) idaresindeki 06 FV 6742 plakalı kamyon ilçeye bağlı Keçidere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 3 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan Aydın'ın cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen araç ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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