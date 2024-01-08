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        Balıkesir'de meydana gelen araç yangını esnafın müdahalesiyle söndürüldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesi Havuzlu Meydanda bir araçta çıkan yangın, çevrede bulunan esnafın çabasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:30
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        Balıkesir'de meydana gelen araç yangını esnafın müdahalesiyle söndürüldü
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        Balıkesir'in Erdek ilçesi Havuzlu Meydanda bir araçta çıkan yangın, çevrede bulunan esnafın çabasıyla söndürüldü.

        59 TF 233 aracın ön kısmından alevler yükseldiğini gören esnaf yangın tüplerini alarak araca müdahale etti.

        Yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının aracın elektrik kontağından çıktığını belirleyerek soğutma çalışmalarını tamamladı.

        Yangında yaralı ya da can kaybı olmazken araçta hasar meydana geldi.

        Araç soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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