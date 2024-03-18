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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın, Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:34
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın, Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        İlçeye bağlı Kocaseyit Mahallesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Dualar edilen törende, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

        Çanakkale şehitleri ve tüm şehitleri andığını belirten Balıkesir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada Seyit Onbaşı’nın mezarını da çok büyük bir gururla, keyifle ziyaret ettim. Hepsi nurda yatsınlar. Biz de aynı onlar gibi bu vatana sahip olmaya devam etmeliyiz. Hangi kesimden olursak olalım bunu unutmamalıyız. Bu cumhuriyet, bu vatan kolay kurulmadı yaşatılması gerekir." dedi.

        Çanakkale Zaferinin 109. yıldönümünde de Seyit Onbaşı’nın kabri başında her sene olduğu gibi kutladıklarını ifade eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da: "Yoğun bir kalabalık var, yoğun bir katılımcı topluluğu ile beraber bugün de yine 18 Mart Deniz Zaferinin 109. yılını beraber kutluyoruz Havranlılarla ve misafirlerimizle birlikte. Ben başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize ve tabii ki Havran'ın değeri olan Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Kocaseyit'in Seyit Onbaşı'nın da ruhuna dua edelim istiyorum. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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