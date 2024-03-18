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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:53
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başlayan etkinlikler, Manyas Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda sürdü.

        Manyas İmam Hatip Ortaokulunun hazırladığı programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İdris Dereli yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Cihadiye yüzüğünün hikayesi ve "Hey Onbeşli" türküsü hakkında bilgi verilmesinden sonra yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Etkinliklere, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Tancan Barcin, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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