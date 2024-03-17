Balıkesir'de motorlu yamaç paraşütü yaparken yere çakılan kişi öldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde motorlu yamaç paraşütü yaparken yere çakılan kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde motorlu yamaç paraşütü yaparken yere çakılan kişi hayatını kaybetti.
Altınoluk Mahallesi Kazdağları eteklerindeki cam seyir terası yakınlarındaki tepeden motorlu yamaç paraşütü ile atlayan 57 yaşındaki M.F.Ş, dengesini kaybederek kayalıklara çakıldı.
M.F.Ş'nin yere çakıldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan M.F.Ş. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.