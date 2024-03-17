Balıkesir'de motorlu yamaç paraşütü yaparken yere çakılan kişi öldü

İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan M.F.Ş. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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