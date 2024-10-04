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        Ayvalık'ta öğrencilerden Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne "Hayvanları Koruma Günü" ziyareti

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kapılarını öğrencilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:33
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        Ayvalık'ta öğrencilerden Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne "Hayvanları Koruma Günü" ziyareti
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kapılarını öğrencilere açtı.

        Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 5 ilkokuldan gelen öğrenciler tarafından hayvanlara yiyecek verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki uyuşturucu arama köpeği "Çilek" ile bomba arama köpeği "Erce"nin gösterileriyle renklenen etkinlikte palyaçolar, öğrencilerle oyunlar oynadı.

        Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, gazetecilere, sahipsiz hayvanları korumanın, can dostları sevip okşamaktan ibaret olmadığını söyledi.

        Herkesin, evlerinin önüne bir kap su, bir avuç mama bırakarak bu canlara destek vermeye başlayabileceğini belirten Arslan, "Bölgemizin en büyük barınaklarından birini inşa etmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda böylesi anlamlı bir günü orada kutlarız." dedi.

        Etkinliğe, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş ve jandarma köpek timleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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