Balıkesir'de otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğurcan Kanbay (21) idaresindeki 55 AHT 11 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak refüje daha sonra emniyet şeridinde bekleyen Sinan Coşkun yönetimindeki 41 ANM 846 plakalı kamyonete çarptı.
Otomobilde bulunan baba Yüksel Kanbay (51) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Uğurcan Kanbay ile annesi Altun Kanbay (46) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altun Kanbay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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