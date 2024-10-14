Balıkesir'de otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Uğurcan Kanbay (21) idaresindeki 55 AHT 11 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak refüje daha sonra emniyet şeridinde bekleyen Sinan Coşkun yönetimindeki 41 ANM 846 plakalı kamyonete çarptı.

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