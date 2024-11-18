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        Balıkesir'de 258 düzensiz göçmen ve 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'deyasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 258 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:46 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:40
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        Balıkesir'de 258 düzensiz göçmen ve 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Balıkesir’deyasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 258 düzensiz göçmen ile 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 11-17 Kasım 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Susurluk ve Edremit ilçelerinde toplam 3 operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 238, Sudan uyruklu 13, Filistin uyruklu 2 Suriye uyruklu 5 olmak üzere toplam 258 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan 3 insan kaçakçısı tutuklanırken, düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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