Balıkesir'de 258 düzensiz göçmen ve 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Jandarmadaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan 3 insan kaçakçısı tutuklanırken, düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 238, Sudan uyruklu 13, Filistin uyruklu 2 Suriye uyruklu 5 olmak üzere toplam 258 düzensiz göçmeni yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 11-17 Kasım 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Susurluk ve Edremit ilçelerinde toplam 3 operasyon gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.