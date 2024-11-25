Ayvalık'ta traktör ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

17 KT 036 plakalı traktör ile 34 YP 4634 plakalı kamyonun çarpıştığı trafik kazasında, kamyon sürücüsü A.T, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken L.D, K.K, H.A, L.O. ve R.O. ise yaralandı.

Kazaya, Balıkesir İtfaiyesi Ayvalık Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ta meydana gelen çift taraflı kaza 150 Evler Mahallesinde bulunan özel bir okulun önünde meydana geldi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, zeytin işçilerinin bulunduğu traktör ile ticari bir kamyonet çarpıştı. Kazada 3 zeytin işçisi ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

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