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        Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:00
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        Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda istihbari çalışmalar sonucu ilçede operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, operasyonda 23'ü Afganistan, 2'si Filistin ve 1'i Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Bu kişilerin kaçışını organize ettiği öne sürülen zanlının gözaltına alındığı operasyonda, 1 minibüs ile 9 can yeleğine el konuldu.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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