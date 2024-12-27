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        AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel geçen gün diyor ki '13 yıl önce Erdoğan'ın söyledikleri bugün doğru çıkmadı.' Biz de Balıkesir'den Özgür Özel'e diyoruz ki Cumhurbaşkanı'mızın sözlerinin ne anlama geldiğini Şam'daki kardeşlerimize sor, Halep'teki kardeşlerimize sor, Hama'daki kardeşlerimize sor, Humus'taki kardeşlerimize sor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne manaya geldiğini Türk bayrağı taşıyanlara sor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:02
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        AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel geçen gün diyor ki '13 yıl önce Erdoğan'ın söyledikleri bugün doğru çıkmadı.' Biz de Balıkesir'den Özgür Özel'e diyoruz ki Cumhurbaşkanı'mızın sözlerinin ne anlama geldiğini Şam'daki kardeşlerimize sor, Halep'teki kardeşlerimize sor, Hama'daki kardeşlerimize sor, Humus'taki kardeşlerimize sor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne manaya geldiğini Türk bayrağı taşıyanlara sor." dedi.

        Çelik, Kurtdereli Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde, Balıkesir'in Kuvayımilliye şehri olduğu söyledi.

        Bugünlerde esas gündemin Gazze ve Suriye olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

        "14-28 Mayıs seçimlerinden önce siyasi partilerin tamamı, Cumhurbaşkanı'mızın karşısına çıkan 'Bay Kemal', mültecilere karşı düşmanlık yaparken, Cumhurbaşkanı'mız 'Onları asla ölüme terk etmeyeceğiz.' demişti. Özgür Özel geçen gün diyor ki '13 yıl önce Erdoğan'ın söyledikleri bugün doğru çıkmadı.' Biz de Balıkesir'den Özgür Özel'e diyoruz ki Cumhurbaşkanı'mızın sözlerinin ne anlama geldiğini Şam'daki kardeşlerimize sor, Halep'teki kardeşlerimize sor, Hama'daki kardeşlerimize sor, Humus'taki kardeşlerimize sor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ne manaya geldiğini Türk bayrağı taşıyanlara sor."

        - "AK Parti'nin icraatının temelinde insan var"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde kurulduğu günden bu yana durmaksızın çalıştığını anlattı.

        Hiçbir konuyu ötelemediklerini, halının altında bırakmadıklarını dile getiren Yazıcı, "AK Parti'nin icraatının temelinde insan var. İşte bu sebepledir ki çok değerli Genel Başkanı'mız, Cumhurbaşkanı'mız, yeri geldiğinde hep referans olarak gösterir, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Hep 'insan' dedik. Bu Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü içinde çok önemli bir söylem biçimidir." diye konuştu.

        Yazıcı, siyasete kalite getiren bir parti olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Biz değerler üzerine siyaset yapmıyoruz. Değerler hepimizin, vatan hepimizin, bayrak hepimizin. Milletin önemine vurgu yapıyoruz. 'Tek millet' diyoruz. Siyaset, siyasi rekabet, siyasi partiler arasındaki rekabetin, projeler üzerine yürütülmesi gerekir. Bugün Türkiye'de AK Parti dışında milletin herhangi bir sorununa çare olarak önerebilecekleri projeye sahip başka bir parti var mı? Bu siyasetin boşluğudur. Elbette ki çoğulcu demokrasilerde partiler, ister iktidarda olsun ister muhalefette, demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Muhalefet partisinin iktidara hazırlıklı olması lazım. Projesiyle, vizyonuyla, geleceğe bakışıyla, duruşuyla ama maalesef Türkiye'de böyle bir gerçeklik asla söz konusu değil. Bu da bizim üzüntü duyduğumuz konulardan bir tanesidir."

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de partisi için kongrelerin sadece siyasi bir yarış olmadığını söyleyerek, kongrelerin değişim ve güçlenmek anlamına geldiğini ifade etti.

        Bu arada, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında 24 Aralık'ta meydana gelen, 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama dolayısıyla kongrede müzik yayını yapılmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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