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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi hamdolsun AK Parti'ye, karşımdaki bu kadroya nasip oldu. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimize yaptığımız hizmetler, tarihe bıraktığımız izler, önceki 80 yılla mukayese edilemeyecek kadar büyüktür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:04
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi hamdolsun AK Parti'ye, karşımdaki bu kadroya nasip oldu. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimize yaptığımız hizmetler, tarihe bıraktığımız izler, önceki 80 yılla mukayese edilemeyecek kadar büyüktür." dedi.

        Erdoğan, partisinin Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasetlerinin asla acıları yarıştırmak ve ayrıştırmak olmadığını, ne adına olursa olsun bugüne kadar böyle gayriahlaki bir yola tevessül etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini söyledi.

        Balıkesir'de iki gün önce okul servisi ile tırın çarpıştığı kazaya değinen Erdoğan, "Trafik kazasında yaralanan evlatlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum, taburcu olan öğrencilerimize ise 'geçmiş olsun' temennilerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi, milletimizi ve Balıkesir'imizi görünür, görünmez her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın iki gün sonra vefatının birinci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, merhumu rahmetle yad etti.

        Partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nin şehirle birlikte Türkiye, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Balıkesir teşkilatlarında vazife yapanlara şükranlarını sundu, vefat edenlere de Allah'tan rahmet niyaz etti.

        Erdoğan, bugün nöbeti devreden arkadaşlarına partisi adına teşekkür ederek, Balıkesir'de hizmet bayrağını devralan kardeşlerine de yüce Mevla'dan muvaffakiyetler temennisinde bulundu.

        - "Sayısız ağır sınamalarla yüzleştik"

        Cumhuriyetin 102'nci yılını kucaklamaya hazırlandıkları yeni yıla girileceğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi hamdolsun AK Parti'ye, karşımdaki bu kadroya nasip oldu. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimize yaptığımız hizmetler, tarihe bıraktığımız izler, önceki 80 yılla mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. Tek parti faşizminin ardından gelen çok partili siyasi hayatımıza damga vuran darbe, siyasi istikrarsızlık, sosyal gerilim, ekonomik kriz felaketleri, özellikle hafızalarımızda tüm canlılığıyla durmaktadır. Rahmetli Adnan Menderes ve Turgut Özal'ın başlattığı kalkınma ve demokratikleşme hamlelerinin karanlık mahfillerde yazılan senaryolarla nasıl akamete uğratıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde biz de benzer çelmelere, benzer oyunlara, benzer tehditlere maruz kaldık. Gezi olaylarından 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimine, 15 Temmuz ihanetinden kanlı terör eylemlerine, ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan manipülasyonlara varıncaya kadar sayısız ağır sınamalarla yüzleştik."

        Erdoğan, önceki dönemlerden farklı olarak milletten aldıkları güçlü destekle tüm bu sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardıkları vurgulayarak, "Bürokratik oligarşiden bölücü terör örgütüne, FETÖ'cü alçaklardan emperyalistlerin içimize yerleştirdiği uzaktan kumandalı aygıtlarına kadar nice husumet odağının hevesini kursağında bıraktık. Bu süreçte elbette biz de yara aldık, ciddi zorluklarla karşılaştık. Rabb'imizin verdiği nimetlere nasıl hamdediyorsak, maruz kaldığımız çetin imtihanlara da sabrettik. Allah'ın bize bahşettiği kader çizgisi karşısında hiçbir tuzağın, ihanetin, saldırının, kumpasın netice vermediğini hep beraber yaşayarak gördük, görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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