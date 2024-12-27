Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi hamdolsun AK Parti'ye, karşımdaki bu kadroya nasip oldu. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimize yaptığımız hizmetler, tarihe bıraktığımız izler, önceki 80 yılla mukayese edilemeyecek kadar büyüktür." dedi.

Erdoğan, partisinin Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasetlerinin asla acıları yarıştırmak ve ayrıştırmak olmadığını, ne adına olursa olsun bugüne kadar böyle gayriahlaki bir yola tevessül etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini söyledi.

Balıkesir'de iki gün önce okul servisi ile tırın çarpıştığı kazaya değinen Erdoğan, "Trafik kazasında yaralanan evlatlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum, taburcu olan öğrencilerimize ise 'geçmiş olsun' temennilerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi, milletimizi ve Balıkesir'imizi görünür, görünmez her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin." diye konuştu.