Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan ve irtibatlı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen zanlının adresine operasyon düzenlendi.

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