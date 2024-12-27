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        Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 21:28 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:38
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        Balıkesir'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan ve irtibatlı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen zanlının adresine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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