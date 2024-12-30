Balıkesir’de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir’de bir haftada 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Edremit ve Ayvalık ilçelerinde toplam 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.