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        Balıkesir'de bir haftada 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:46 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:46
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        Balıkesir'de bir haftada 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir’de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.

        Balıkesir’de bir haftada 10 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Edremit ve Ayvalık ilçelerinde toplam 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 9'u Afganistan ve biri de Mısır uyruklu olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen yakaladı.

        Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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