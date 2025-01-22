GÜNCELLEME 2 - Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayvacık ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır."

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"İlimizde de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları devam etmekte olup şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun."