Balıkesir'de "Yağlı Güreş Çalıştayı" düzenlendi

Balıkesir’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yağlı Güreş Çalıştayında" konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Biz, Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın hemşerileriyiz. Onunla gurur duyuyoruz. Hedefimiz, Balıkesir olarak yıllardır hak ettiğimiz altın kemeri almak.” dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun düzenlediği Yağlı Güreş Çalıştayı Balıkesir’de yapıldı. Balıkesir olarak Türkiye Yağlı Güreş Çalıştayı’na üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milli ve manevi emanet olan yağlı güreşe karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.

Ata sporu yağlı güreşe sahip çıkmak için el birliğiyle mücadele verildiğini aktaran Akın, “Bu mücadelemizde en büyük desteği Federasyonumuzdan alıyoruz. Biz, Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın hemşerileriyiz. Onunla gurur duyuyoruz. Hedefimiz, Balıkesir olarak yıllardır hak ettiğimiz altın kemeri almak. Bunun içinde planlı ve düzgün çalışmak şart. Ve aynı zamanda ata sporumuz güreşlere milli birlik ve beraberlik yakışır. Her şey bir kenar ata sporumuz bir kenara. Hepimizin gururudur. Ve hepimize emanettir. Bu emanete de hep birlikte sahip çıkıyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yağlı güreşe gönül veren herkesle el ele vererek bu sporun yaşatılması gerektiğini belirtirken, “Daha ileriye nasıl gidebiliriz, bu konuda fikirler üreteceğiz. Bu fikirler sonrasında bazı sistemi rehabilite edecek adımları hep birlikte atacağız.” dedi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Başkan Akın’ın yanı sıra; Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar’ın Altın Kemerli Ağası Seyfettin Selim, belediye başkanları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan vekilleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, güreş ağaları, antrenör, hakem, cazgır, emekli başpehlivanlar, kulüp yetkilileri, sporcular katıldı.