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        Balıkesir'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:17
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        Balıkesir'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

        D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı mevkisinde refüje çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki İ.Ş, N.E, G.A, O.C, N.Ç, İ.Y, Y.K, İ.U, Ş.K, E.K, E.B, A.Ç, H.B, E.E, E.O, Ş.A. ve Ö.Ş. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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