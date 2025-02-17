Futbol: Trendyol 1.Lig

Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Tuncay Ercan
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Diony, Ndongala (Dk. 70 İbrahim Kaya), Paixao (Dk. 77 Louzif), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek (Dk. 50 Hakan Bilgiç), Mulumba, Faruk Can Genç
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 88 Özcan Şahan), Tuncer Duhan Aksu, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 77 Şeref Özcan), Emir Kaan Gültekin, Kubilay Sönmez, Yiğit Fidan, Diarra (Dk. 88 Yusuf Özer), Okan Erdoğan, Loshaj
Gol: Dk. 26 Paixao (penaltıdan) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 67 Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Mehmet Özcan, Dk. 80 Atınç Nukan, Dk. 83 Diony, 90+7 Akın Alkan (Bandırmaspor), Dk. 22 Yiğit Fidan, Dk. 61 Yunus Bahadır (İstanbulspor)
BALIKESİR
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