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        Federasyon Kupası sahibi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un yeni hedefi Süper Lig

        MİRAÇ KAYA - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde namağlup liderliğini sürdüren ING 2025 Federasyon Kupası şampiyonu Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Süper Lig'e emin adımlarla ilerliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:08
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        Federasyon Kupası sahibi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un yeni hedefi Süper Lig
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        MİRAÇ KAYA - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde namağlup liderliğini sürdüren ING 2025 Federasyon Kupası şampiyonu Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Süper Lig'e emin adımlarla ilerliyor.

        Mehmet Agah Ferhatoğlu'nun başkanlığını yaptığı 1. Lig ekiplerinden Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefiyle yola çıktı.

        Başantrenör Alper Durur'un takımın başına getirilmesiyle hazırlıklarına başlayan Balıkesir ekibi, yapılan transferlerle de güçlendi.

        Sezona 79-58'lik Gallardo galibiyetiyle başlayan sarı-yeşilli ekip, 22. hafta karşılaşmasında da Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 73-69 yenerek 44 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

        Başantrenör Durur yönetiminde ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 80-54 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Balıkesir ekibi, galibiyetlerine devam ederek Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

        - "İnşallah Süper Lig hayalimizi gerçekleştireceğiz"

        Kulüp başkanı Mehmet Agah Ferhatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün 35 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı.

        Ferhatoğlu, kulübün daha önceden Süper Lig'de yer aldığını ve Avrupa'da başarılarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Biz de geçmişten aldığımız ilhamla bu yıl çok güçlü ve iddialı bir takım kurduk. Takımımız bu yıl meyvelerini verdi, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nı almayı başardık. Şu anda da ligde namağlup ilerliyoruz, inşallah önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele edeceğiz ve orada kalıcı olacağız. Bizim bir salonumuz Güre'de, bir de Edremit'te var. Önümüzdeki yıl maçlarımızı Edremit'te yapmayı düşünüyoruz. Edremit, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biridir, kendisine has zeytiniyle, körfeziyle markadır. Buradaki atmosfer gerçekten çok güzel, kadın basketbolu burada uzun yıllardan beridir var ve var olmaya devam edecek. Güçlü bir yönetimimiz var, onlara teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız da bizim arkamızda, inşallah Süper Lig hayalimizi gerçekleştireceğiz."

        Başantrenör Alper Durur da sezon başında iyi bir takım kurduklarını dile getirdi.

        Sezon başında liderlik hedefiyle yola çıktıklarını ve şu anda da liderliklerini sürdürdüklerini anlatan Durur, şunları kaydetti:

        "Sezon başından beri çok güzel bir uyum yakaladık, bunun sonucunda Federasyon Kupası'nı bölgemize getirmeyi başardık. Şu anda ligde 22 maçta 22 galibiyetle birinci durumdayız. Çok büyük bir aksilik olmazsa uzun yılların ardından bu yörede tekrar Süper Lig takımı olacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelecek. Bütün hedefimiz buydu, bu yolda başkanımızın, Edremit ve Büyükşehir Belediyesinin çok büyük destekleri var. Hepsine teşekkür ediyorum. Üst ligi henüz matematiksel olarak garantilemedik ama bu takıma gelen herkes bu hedef için burada. Biz de bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Kalan 8 maçı da kazanarak ligi namağlup bitirmek istiyoruz. Bütün maçları dolu tribünlerle oynuyoruz, taraftarlarımızın ilgisi çok iyi, çok güzel bir basketbol izleyicisi var."

        - "Bu şehre Süper Lig'de bir takım yakışacaktır"

        Takımın kaptanı Melike Tuğba Oral, sezon başında kadroya dahil olduğunu anımsattı.

        Federasyon Kupası'nı kazandıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Melike Tuğba, "Takım içinde kimyamızın uyuşması, saha içinde verdiğimiz mücadele ve antrenörümüzün bize güvenmesi, inanması şu anki başarılı durumu ortaya çıkardı. Bu şehre Süper Lig'de bir takım yakışacaktır. Başkanımız hep yanımızda, ona çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Edremit Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor, eminim ki Süper Lig'e çıktığımızda daha fazlasını yansıtacaklardır." diye konuştu.

        Sporun kız çocuklarına büyük faydası olduğunu ifade eden Melike Tuğba Oral, ailelerin kız çocuklarını mutlaka sporla buluşturması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Takımın skorer oyuncularından İrem Naz Tutar ise Edremit Belediyesi Gürespor'a 2 yıl önce Beşiktaş'tan transfer olduğunu hatırlattı.

        Gürespor'da çok mutlu olduğunu vurgulayan İrem Naz, "Sezona başlarken 2 kupayı da hedefliyorduk, birini başardık. Diğerini de namağlup almak istiyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız, alacağımıza da inanıyoruz. Takım arkadaşlarım benim skor üretmeme çok yardımcı oluyor, şu anda da her şey çok iyi gidiyor. Herkes şampiyonluğa kenetlendi." değerlendirmesinde bulundu.

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