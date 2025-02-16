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        Balıkesir'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:48 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:48
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        Balıkesir'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ümit A. (34) idaresindeki 10 ADL 934 plakalı motosiklet, Ülkü Yolu'nda refüjdeki elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Ümit A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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