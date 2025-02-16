Balıkesir'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ümit A. (34) idaresindeki 10 ADL 934 plakalı motosiklet, Ülkü Yolu'nda refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ümit A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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