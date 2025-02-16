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        Ayvalıkgücü'nde seri sonu

        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta deplasmanda lider 52 Orduspor FK ile 0-0 berabere kalan 3'üncü sıradaki Ayvalıkgücü Belediyespor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:55
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        Ayvalıkgücü'nde seri sonu
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        3'üncüLig 3'üncü Grup'ta deplasmanda lider 52 Orduspor FK ile 0-0 berabere kalan 3'üncü sıradaki Ayvalıkgücü Belediyespor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sezonun ilk yarısında evinde 2-1 mağlup ettiği Karadeniz ekibiyle deplasmanda golsüz berabere kalarak 39 puana ulaşan Ayvalık temsilcisi rakibiyle arasındaki 3 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Ligde önümüzdeki hafta Play-Off hedefindeki Osmaniye FK'yı konuk edecek kırmızı-beyazlılar, iç sahada 6'da 6 yapmaya çalışacak.

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