Ayvalıkgücü'nde seri sonu

3'üncüLig 3'üncü Grup'ta deplasmanda lider 52 Orduspor FK ile 0-0 berabere kalan 3'üncü sıradaki Ayvalıkgücü Belediyespor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sezonun ilk yarısında evinde 2-1 mağlup ettiği Karadeniz ekibiyle deplasmanda golsüz berabere kalarak 39 puana ulaşan Ayvalık temsilcisi rakibiyle arasındaki 3 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Ligde önümüzdeki hafta Play-Off hedefindeki Osmaniye FK'yı konuk edecek kırmızı-beyazlılar, iç sahada 6'da 6 yapmaya çalışacak.

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