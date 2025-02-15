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        Balıkesir'de bariyere çarpıp, devrilen cip yandı

        Balıkesir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp, devrilen cip yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:25
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        Balıkesir'de bariyere çarpıp, devrilen cip yandı
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        Balıkesir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp, devrilen cip yandı.

        İzmir-İstanbul otobanında Savaştepe gişelerini geçtikten sonra sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen, 35 BSK 106 plakalı cip bariyerlere çarpıp, devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ters dönen araçta bulunan M.U.A. ve G.A. kendi imkanlarıyla cipten çıktı. Araç bir süre sonra yanmaya başladı.

        Sağlık ekiplerinin hafif yaralı iki kişiye müdahale ettiği olayda, yanan cip Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürüldü.

        Aracın kullanılmaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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