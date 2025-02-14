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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:36 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:55
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Burhaniye ve Gönen ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Ev ve şüphelilere ait bir araçta yapılan aramalarda 330 uyuşturucu hap, 217 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 37 mermi, 2 av tüfeği, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 620 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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