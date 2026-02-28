Canlı
        Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ali Hikmet Paşa Mahallesi 7022 Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

        İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

