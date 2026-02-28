Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Ali Hikmet Paşa Mahallesi 7022 Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü.



İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

