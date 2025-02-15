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        Balıkesir'de devrilen mermer yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

        BALIKESİR'in Marmara ilçesinde kontrolden çıkan mermer yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 21:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 21:45
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        Balıkesir'de devrilen mermer yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
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        BALIKESİR'in Marmara ilçesinde kontrolden çıkan mermer yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Marmara- Saraylar karayolunun Cennet Tepesi mevkisinde meydana geldi. Saraylar Mahallesinden, Marmara ilçesine seyir halinde olan L.G. yönetimindeki 03 VV 172 plakalı mermer yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Devrilen TIR'da sıkışan şoför L.G. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen L.G., ilk müdahalesinin ardından Süleyman İlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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