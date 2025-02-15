Balıkesir'de devrilen mermer yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Marmara- Saraylar karayolunun Cennet Tepesi mevkisinde meydana geldi. Saraylar Mahallesinden, Marmara ilçesine seyir halinde olan L.G. yönetimindeki 03 VV 172 plakalı mermer yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Devrilen TIR'da sıkışan şoför L.G. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen L.G., ilk müdahalesinin ardından Süleyman İlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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