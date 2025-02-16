Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek isterken; konuk takım da galibiyet serisini devam ettirme peşinde...
STAT: Ülker Stadyumu
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sporst 1MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri.
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapıyor.
F.BAHÇE'DE 6 EKSİK!
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer almıyor.
DERBİ ÖNCESİ 2 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
LİGDE 44. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 35 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 108 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 gol sevinci yaşadı. İki takım bu sezon 1'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere iki kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.
F.BAHÇE SON 11 MAÇI KAZANDI
Fenerbahçe’nin, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, Paşa’ya karşı 9'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 11 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 2020 yılında sahasında 2-0 mağlup etti.
KASIMPAŞA HEM ATIYOR, HEM YİYOR
Ligde son 3 maçını kazanan Kasımpaşa çıkış yakaladı. Ligin en golcü ekiplerinden olan Kasımpaşa, kalesini de gole kapatamıyor. Bu durumu sezon geneline de yayan lacivert-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı müsabakalarda da gol düelloları yaşandı. Son 5 maçında ise 10 puan toplayan mavi-beyazlılar, 16 kez gol sevini yaşarken, kalesinde 17 gol gördü.
Kasımpaşa, bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşadı. Burak Yılmaz, çıktığı 2 karşılaşmada 6 puan toplarken, Rizespor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ise 2 resmi müsabakadan men cezası aldı ve Fenerbahçe maçında takımının başında yer almıyor.