Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sporst 1

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri.

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapıyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer almıyor.

LİGDE 44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 35 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 defa kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 108 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 gol sevinci yaşadı. İki takım bu sezon 1'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere iki kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

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F.BAHÇE SON 11 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe’nin, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, Paşa’ya karşı 9'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 11 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 2020 yılında sahasında 2-0 mağlup etti.