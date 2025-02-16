Balıkesir'de husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü
Balıkesir'de merkez Altıeylül ilçesinde husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'de merkez Altıeylül ilçesinde husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
G.A. ile husumetlisi M.K, Dinkçiler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, G.A'yı bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan G.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli M.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.