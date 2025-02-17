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        Balıkesir'de 16,5 yıl kesilmiş cezası olan hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında 16,5 yıl kesilmiş cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:40 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:47
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        Balıkesir'de 16,5 yıl kesilmiş cezası olan hükümlü yakalandı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında 16,5 yıl kesilmiş cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 16,5 yıl hapis cezası bulunan S.S'yi yakaladı.

        S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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