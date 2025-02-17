Balıkesir'de 16,5 yıl kesilmiş cezası olan hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında 16,5 yıl kesilmiş cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında 16,5 yıl kesilmiş cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 16,5 yıl hapis cezası bulunan S.S'yi yakaladı.
S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
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