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        Balıkesirspor'dan acı fren

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta takıma daha önce iki şampiyonluk yaşatıp Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör İsmail Ertekin'in yıllar sonra göreve dönmesinin ardından yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Balıkesirspor'un yenilmezliği en önemli maçta son buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:50
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        Balıkesirspor'dan acı fren
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        3'üncüLig 2'nci Grup'ta takıma daha önce iki şampiyonluk yaşatıp Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör İsmail Ertekin'in yıllar sonra göreve dönmesinin ardından yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Balıkesirspor'un yenilmezliği en önemli maçta son buldu. Grupta 9 maçtır yenilmeyip bu periyotta Ertekin yönetiminde 7 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra en yakın takipçisi Muğlaspor'a konuk olan Bal-Kes, son dakikalarda gelen 2-0 mağlubiyetle acı fren yaptı. Muğlaspor'un puan tablosunda zirvede kendisini yakalamasının önüne geçemeyen Balıkesirspor, ikili averaj üstünlüğünü de rakibine kaptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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