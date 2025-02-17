Balıkesirspor'dan acı fren
3'üncüLig 2'nci Grup'ta takıma daha önce iki şampiyonluk yaşatıp Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör İsmail Ertekin'in yıllar sonra göreve dönmesinin ardından yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Balıkesirspor'un yenilmezliği en önemli maçta son buldu.
3'üncüLig 2'nci Grup'ta takıma daha önce iki şampiyonluk yaşatıp Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör İsmail Ertekin'in yıllar sonra göreve dönmesinin ardından yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Balıkesirspor'un yenilmezliği en önemli maçta son buldu. Grupta 9 maçtır yenilmeyip bu periyotta Ertekin yönetiminde 7 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra en yakın takipçisi Muğlaspor'a konuk olan Bal-Kes, son dakikalarda gelen 2-0 mağlubiyetle acı fren yaptı. Muğlaspor'un puan tablosunda zirvede kendisini yakalamasının önüne geçemeyen Balıkesirspor, ikili averaj üstünlüğünü de rakibine kaptırdı.
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