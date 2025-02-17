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        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından büyük kongreye açıklaması

        AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla 23 Şubat'ta gerçekleştirecek. Kongre öncesi yönetim kurulu ile birlikte bir basın açıklaması yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir AK Parti olarak büyük kongreye hazır olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:30
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        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından büyük kongreye açıklaması
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        AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla 23 Şubat'ta gerçekleştirecek. Kongre öncesi yönetim kurulu ile birlikte bir basın açıklaması yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir AK Parti olarak büyük kongreye hazır olduklarını söyledi.

        Kongre süreçlerinde AK Parti’nin tazelenerek güçlendiğini söyleyen Aydemir, Türkiye’nin geleceğini inşa ettiklerini söyledi

        Aydemir sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        “Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi kongremiz, yeni bir atılımın miladı olacaktır.”

        8. Büyük Olağan Kongre’de kullanılacak sloganların Türkiye Yüzyılı vizyonunu yansıttığını kaydeden Aydemir, “Adında AK, Işığında İstikbal” sloganıyla, partinin gelecek vizyonunu ortaya koyduklarını ifade etti.

        Aydemir, AK Parti’nin Türkiye’yi her alanda ileriye taşımaya devam edeceğini belirterek, “Geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya devam edeceğiz,” dedi.

        Başkan Aydemir, sözlerini 23 Şubat’ta saat 10.00’da Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek 8. Olağan Büyük Kongre’ye tüm milletimizi davet ederek tamamladı.

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