Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 94 ekip ve 302 personelin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamalar sırasında 2 bin 235 kişi sorgulandı, 289 umuma açık yerler denetlendi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik hap ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde de 65 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.