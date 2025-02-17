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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:13
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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 94 ekip ve 302 personelin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

        Uygulamalar sırasında 2 bin 235 kişi sorgulandı, 289 umuma açık yerler denetlendi.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik hap ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde de 65 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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