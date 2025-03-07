Sındırgı'da kadınlar ürünlerini sergiledi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar ürettikleri ürünleri satış için sergiledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar ürettikleri ürünleri satış için sergiledi.
Sındırgı Kent Konseyi, Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Balıkesir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BALMEK), Sındırgı Kaymakamlığı ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle açılan stantlarda kadınların ürettikleri ürünler satışa sunuluyor.
Kadın emeğinin ön plana çıkartılması amaçlanan sergide katılımcılar emeklerini kazanca dönüştürüyor.
Kocahan bahçesinde açılan sergi 8 Mart'a kadar açık kalacak.
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