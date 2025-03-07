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        Sındırgı'da kadınlar ürünlerini sergiledi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar ürettikleri ürünleri satış için sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 07.03.2025 - 16:27
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        Sındırgı'da kadınlar ürünlerini sergiledi
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar ürettikleri ürünleri satış için sergiledi.

        Sındırgı Kent Konseyi, Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Balıkesir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BALMEK), Sındırgı Kaymakamlığı ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle açılan stantlarda kadınların ürettikleri ürünler satışa sunuluyor.

        Kadın emeğinin ön plana çıkartılması amaçlanan sergide katılımcılar emeklerini kazanca dönüştürüyor.

        Kocahan bahçesinde açılan sergi 8 Mart'a kadar açık kalacak.

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