Balıkesir'de kamyonetin yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Gönen-Manyas yolu kırsal Haydar Mahallesi'nde M.A. idaresindeki 10 HC 009 plakalı kamyonet yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Savrulan kamyonetteki sürücü ile yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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