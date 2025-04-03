Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Güre Mahallesi kavşağında H.G.Ş. yönetimindeki 22 AAG 440 plakalı otomobil ile E.K'nın kullandığı 34 HHR 681 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

        Kaza sonrası araçlarda yangın çıkma ihtimaline karşı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, önlem aldı.

        Kazada yaralanan sürücüler H.G.Ş. ve E.K ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Ayvalıkgücü adım adım şampiyonluğa
        Ayvalıkgücü adım adım şampiyonluğa
        Balıkesirspor büyük fırsat tepti
        Balıkesirspor büyük fırsat tepti
        Ayıların ormanda kovanlara zarar verip balları yediği anlar fotokapanla gör...
        Ayıların ormanda kovanlara zarar verip balları yediği anlar fotokapanla gör...
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Osmaniyespor FK: 1-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Osmaniyespor FK: 1-0
        Balıkesirspor - Amasyaspor Futbol Kulübü: 1-1
        Balıkesirspor - Amasyaspor Futbol Kulübü: 1-1