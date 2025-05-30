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        Sındırgı'da Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

        Sındırgı ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:28
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        Sındırgı'da Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
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        Sındırgı ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

        Koca Han'da düzenlenen serginin açılışına, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkan Vekili Ali Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, İlçe Halk Eğitimi Müdürü Sebahattin Altıntaş ve diğer ilgililer katıldı.

        Çakır, Altıntaş ve Yiğit'in birer konuşma yaptığı törende, protokol üyeleri, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

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