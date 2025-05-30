Sındırgı'da Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

Çakır, Altıntaş ve Yiğit'in birer konuşma yaptığı törende, protokol üyeleri, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Koca Han'da düzenlenen serginin açılışına, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkan Vekili Ali Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, İlçe Halk Eğitimi Müdürü Sebahattin Altıntaş ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.