Ferdi Zeyrek'in resmi Altıeylül ilçesindeki okulun duvarına çizildi
Balıkesir'de Altıeylül İlçe Belediyesi, elektrik akımına kapılması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in resmini ilçedeki bir ortaokulun duvarına işledi.
Balıkesir'de Altıeylül İlçe Belediyesi, elektrik akımına kapılması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in resmini ilçedeki bir ortaokulun duvarına işledi.
Belediye tarafından Altıeylül Ortaokulu'nun duvarına işlenen Zeyrek'in resmi, vatandaşlar tarafından beğenildi.
Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yaptığı açıklamada, "Kıymetli yol arkadaşımız, merhum Ferdi Zeyrek sadece görevini yapan bir yönetici değil, halkın içinde yaşayan bir değerdi. Eğitime, gençliğe ve sanata olan sevgisini bu projeyle yaşatmak istedik. Onu her zaman saygı ve rahmetle anacağız." ifadelerini kullandı.
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