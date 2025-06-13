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        Ferdi Zeyrek'in resmi Altıeylül ilçesindeki okulun duvarına çizildi

        Balıkesir'de Altıeylül İlçe Belediyesi, elektrik akımına kapılması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in resmini ilçedeki bir ortaokulun duvarına işledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:48
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        Ferdi Zeyrek'in resmi Altıeylül ilçesindeki okulun duvarına çizildi
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        Balıkesir'de Altıeylül İlçe Belediyesi, elektrik akımına kapılması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in resmini ilçedeki bir ortaokulun duvarına işledi.

        Belediye tarafından Altıeylül Ortaokulu'nun duvarına işlenen Zeyrek'in resmi, vatandaşlar tarafından beğenildi.

        Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yaptığı açıklamada, "Kıymetli yol arkadaşımız, merhum Ferdi Zeyrek sadece görevini yapan bir yönetici değil, halkın içinde yaşayan bir değerdi. Eğitime, gençliğe ve sanata olan sevgisini bu projeyle yaşatmak istedik. Onu her zaman saygı ve rahmetle anacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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