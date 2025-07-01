Sındırgı'daki yangında samanlıklar ve tahıl ambarı kullanılamaz hale geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında, tahıl ambarı ve üç samanlık kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında, tahıl ambarı ve üç samanlık kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı kırsal Kürendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
Yakındaki tahıl ambarına ve üç samanlığa sıçrayan yangına, olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.
Ormanlık alan sıçramadan söndürülen yangında, samanlıklar ve tahıl ambarı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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