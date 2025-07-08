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        Balıkesir'de 3 bin 903 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 bin 903 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:12
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        Balıkesir'de 3 bin 903 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3 bin 903 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Polis ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen A.D'yi (28) suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3 bin 903 uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

        Zanlının, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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