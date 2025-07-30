Sındırgı'da coğrafi işaretli kornişon hasadı başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde coğrafi işaret tescilli kornişonunda hasat sezonu başladı.

Hasat çalışmalarına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ile ilçe protokolü de katıldı.

Protokol üyeleri üreticilerle tarlaya girerek kornişon topladı, hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı açıklamada, Sındırgı kornişonunun bölge tarımı ve ekonomisi açısından önemli bir ürün olduğunu belirterek, "Coğrafi işaretli ürünlerin desteklenmesi kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Üreticilerimizi emeklerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Milletvekili Canbey de Sındırgı kornişonunun, kalite ve üretim kapasitesiyle Balıkesir’in tarım alanındaki markalaşma sürecine katkı sağladığını anlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün de üreticilere bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.