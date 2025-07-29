Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalıkgücü Belediyespor Emirhan Ayhan'ı kiraladı

        3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan orta saha Emirhan Ayhan'ı kiraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalıkgücü Belediyespor Emirhan Ayhan'ı kiraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan orta saha Emirhan Ayhan'ı kiraladı. 19 yaşındaki futbolcu Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2 yıllık imza attı. Bandırmaspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan Ayhan, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllığına Ayvalıkgücü Belediyespor’a kiralık olarak gönderilmiştir. Emirhan’a yeni takımında başarılar diliyor, gelişimini yakından takip edeceğimizi belirtmek istiyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de devrilen kamyonun alev alması sonucu çıkan ve ormanlık alana s...
        Balıkesir'de devrilen kamyonun alev alması sonucu çıkan ve ormanlık alana s...
        Balıkesir'de Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de altyapı çalışmaları başladı
        Balıkesir'de Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de altyapı çalışmaları başladı
        Manyas'ta sağlık merkezi törenle açıldı
        Manyas'ta sağlık merkezi törenle açıldı
        Balıkesir'de kadınların kurduğu kooperatif kırsal mahallenin turizmine katk...
        Balıkesir'de kadınların kurduğu kooperatif kırsal mahallenin turizmine katk...
        Balıkesir'in Erdek ilçesinde lüks yatta yangın çıktı
        Balıkesir'in Erdek ilçesinde lüks yatta yangın çıktı
        Erdek'te 15 metrelik 'ILLUSION' isimli yat alev alev yandı; 4 kişi kurtarıl...
        Erdek'te 15 metrelik 'ILLUSION' isimli yat alev alev yandı; 4 kişi kurtarıl...