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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:05
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        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

        Edremit ilçesine bağlı Güre-Çamlıbel Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye 7 itfaiye aracı ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 arazöz sevk edildi. Edremit İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Edremit Belediyesi'ne ait 1'er su ikmal aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, havadan ve karadan 2 saatlik müdahale ile saat 15.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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