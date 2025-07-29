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        Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:56 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:56
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        Balıkesir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Çamlıbel Mahallesi kırsalında bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

        Söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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