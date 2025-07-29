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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 21:03 Güncelleme: 29.07.2025 - 21:03
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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ayvalık'a sentetik hap getireceklerini tespit ettikleri, bir süredir takip edilen 3 şüphelinin bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.

        Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramalarda, aracın gizli bölmelerinden 7 bin 194 sentetik hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan R.A, T.K. ve M.K. sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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