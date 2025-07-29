Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramalarda, aracın gizli bölmelerinden 7 bin 194 sentetik hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.