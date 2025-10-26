Balıkesir'de devrilen tanker, park halindeki 7 araçta hasar oluşturdu
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde devrilen ayçiçeği yağı yüklü tanker, park halindeki 7 araçta hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 63 AIM 790 plakalı ayçiçeği yağı yüklü tanker, Balıkesir-Bursa kara yolunun Değirmenboğazı piknik alanı mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 7 aracın üzerine devrildi.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, tanker sürücüsü ile aynı araçtaki diğer kişi yara almadan dışarı çıktı.
7 aracın hasar gördüğü kazada, tankerden herhangi bir sızıntının olmadığı tespit edildi.
Tanker, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.
