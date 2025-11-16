Havran'da bağevinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi'nde, bağevi olarak kullanılan bir evde yangın çıktı.
Gece geç saatlerde başlayan yangın için yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.
Evde o sırada kimsenin bulunmaması olası can kaybını önlerken, yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
